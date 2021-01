Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 répond à Puel pour cet attaquant !

Publié le 22 janvier 2021 à 10h30 par B.C.

En difficulté dans le dossier Mostafa Mohamed, l’ASSE suivrait de près la situation d’Adrian Grbic au FC Lorient. Cependant, même si l’Autrichien est en difficulté en Bretagne, Christophe Pélissier n’envisage pas de laisser partir son joueur cet hiver.

L’AS Saint-Etienne est encore loin du compte pour Mostafa Mohamed. Alors que l’attaquant égyptien est la priorité de Claude Puel dans ce mercato hivernal, le Zamalek n’a pas l’intention de faire de cadeaux aux Verts , surtout après les déclarations de Roland Romeyer. Ainsi, l’ASSE pourrait être dans l’obligation de se lancer sur les traces d’un autre attaquant en ce mois de janvier, et selon Eurosport , la piste Adrian Grbic aurait été réactivée. L’Autrichien était déjà dans le viseur de Claude Puel avant son arrivée à Lorient l’été dernier. Cependant, Grbic peine à s’imposer en Bretagne (18 matches, 3 buts), et le club du Forez voudrait en profiter.

« Je compte sur Adrian Grbic pour la deuxième partie saison »