Mercato - ASSE : Claude Puel victime d’un sale coup dans le dossier Mostafa Mohamed ?

Publié le 21 janvier 2021 à 21h00 par B.C.

Alors que l’ASSE continue de croire en ses chances pour Mostafa Mohamed, le Zamalek n’envisagerait toujours pas de céder son attaquant à Claude Puel. D’ailleurs, le club égyptien attendrait avec impatience l’offre de Galatasaray…

À la recherche d’un attaquant cet hiver, Claude Puel a jeté son dévolu sur Mostafa Mohamed, évoluant en Egypte, comme vous l’a révélé le10sport.com. Cependant, les discussions traînent, et le Zamalek n’a pas digéré la dernière sortie de Roland Romeyer concernant l’implication de certaines personnes souhaitant toucher des commissions. Ainsi, les discussions se sont interrompues le temps de quelques jours avant que Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement des Verts , ne tente d’apaiser la situation. Les contacts entre l’ASSE et le Zamalek ont donc repris, mais cela pourrait être peine perdue pour Claude Puel.

Zamalek ne veut pas lâcher Mohamed à Sainté