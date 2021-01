Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reprend espoir pour ce buteur étranger !

Publié le 21 janvier 2021 à 13h10 par A.M.

En quête d'un avant-centre pour le mercato d'hiver, Claude Puel peut toujours espérer voir débarquer Mostafa Mohamed qui souhaiterait vraiment rejoindre l'ASSE.

C'est un dossier qui semble bien compliqué. A la recherche d'un avant-centre, l'AS Saint-Etienne a fait de Mostafa Mohamed sa grande priorité pour cet hiver. Mais alors que tout semblait bien parti pour un transfert de l'attaquant égyptien, Roland Romeyer a paralysé ce feuilleton en pointant du doigt le comportement de Zamalek : « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l’accord . » Une sortie qui a vexé la direction du club égyptien qui a décidé de rompre les négociations. En conférence de presse, Claude Puel a toutefois tenu à justifier les propos de son président : « Le président Romeyer a voulu stigmatiser différents intervenants qui ont la volonté de pourrir une situation. Une normalité s'est ré-installé entre les deux clubs. C'est tout ce que je peux dire . »

Mostafa Mohamed veut toujours rejoindre l'ASSE

Et ce dossier est loin d'être terminé. En effet, selon les informations de Nabil Djellit, Mostafa Mohamed veut toujours rejoindre l'ASSE. Le journaliste de France Football assure sur son compte Twitter que l'attaquant égyptien vit très mal la situation et espère que Zamalek finira par accepter de vendre. En attendant, il semble avoir du mal à comprendre le choix de son club qui l'empêche de réaliser son rêve de rejoindre l'Europe. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, mais ce dossier est très compliqué et risque de nous tenir en haleine jusque dans les dernières heures du mercato d'hiver.