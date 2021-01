Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Excellente nouvelle pour Puel avec ce joueur du Barça !

Publié le 22 janvier 2021 à 11h10 par D.M.

Benevento aurait fait de Jean-Clair Todibo sa priorité pour renforcer sa défense centrale, mais le joueur serait réticent à rejoindre le club italien. Une bonne nouvelle pour l’ASSE, qui aurait ciblé le joueur du FC Barcelone, prêté cette saison au Benfica.

Le mercato hivernal ne se déroule pas comme prévu pour l’ASSE. Désireux de recruter un défenseur central et un attaquant, le club stéphanois multiplie les échecs. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, les dirigeants ont jeté leur dévolu sur Mostafa Mohamed pour renforcer le secteur offensif, mais ce dossier est dans l’impasse notamment en raison des exigences du FC Zamalek. Par ailleurs, l’ASSE avait fait de William Saliba sa priorité pour le poste de défenseur central selon nos informations, mais le joueur d’Arsenal a finalement été prêté à l’OGC Nice. Malgré de grosses difficultés financières, Claude Puel espèrerait toujours mettre la main sur un renfort défensif et aurait ciblé un joueur du FC Barcelone.

Todibo ne voudrait pas rejoindre Benevento