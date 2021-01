Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Une piste de Juninho fixée à 11M€ ?

Publié le 22 janvier 2021 à 9h50 par La rédaction mis à jour le 22 janvier 2021 à 9h51

Alors qu'un mercato hivernal calme avait été évoqué, les dirigeants de l'OL aimeraient tout de même renforcer l'effectif afin de mettre toutes les chances de leur côté afin de réussir une bonne fin de saison. Le latéral droit Gonzalo Montiel pourrait être la prochaine recrue mais le dossier se complexifie.