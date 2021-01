Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’été prochain, Leonardo peut boucler un coup XXL grâce… à Neymar !

Publié le 22 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le coup pour le recrutement de David Alaba l’été prochain, le PSG ne lancerait une offensive concrète pour le joueur du Bayern Munich seulement si Neymar venait à rester au Paris Saint-Germain.

Alors que le feuilleton David Alaba semble avoir atteint un tout autre stade ces derniers jours avec le supposé accord passé entre le Real Madrid et le défenseur du Bayern Munich, tout ne serait pas perdu pour le PSG. En effet, dans la foulée de l’information révélée par Marca dans ses colonnes de mardi, le père et représentant de l’Autrichien a démenti un accord total avec le champion d’Espagne. D’autres clubs seraient sur les rangs afin d’accueillir Alaba, dont le contrat avec le Bayern Munich ne court que jusqu’en juin prochain. Le PSG ferait partie de la liste des prétendants et selon Téléfoot La Chaîne, Leonardo garderait le contact avec le joueur et son entourage dans l’optique de le recruter l’été prochain, lui qui serait une priorité du directeur sportif du PSG. Cependant, ce dossier serait entre les mains de Neymar.

Une offensive pour Alaba, si et seulement si Neymar reste au PSG