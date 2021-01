Mercato - PSG : Leonardo veut bien tenter un très joli coup avec un international français !

Foot - Mercato - PSG

Alors qu’il devrait quitter Leipzig lors du prochain mercato estival, Dayot Upamecano apparaît sur les tablettes de plusieurs clubs européens, et notamment du PSG.

Suite au départ de Thiago Silva, Leonardo est parti à la recherche d’un défenseur central lors du dernier mercato estival. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG a notamment approché l’entourage de Dayot Upamecano, qui a depuis prolongé son bail avec le RB Leipzig. Cependant, cela ne devrait pas empêcher l’international français de plier bagage dans les prochains mois puisque le défenseur dispose d’une clause libératoire abordable (42M€), et cela n’a pas échappé à Leonardo. En effet, Eurosport UK a annoncé il y a quelques jours que le PSG surveillait toujours de près Dayot Upamecano, sous contrat jusqu’en 2023, et cet intérêt se confirme.

Alors que le Bayern Munich a annoncé ce jeudi que le cas Upamecano sera étudié dans les prochains mois par le club bavarois, Fabrizio Romano a confirmé qu’il y aura du monde sur le Français cet été. Le journaliste italien indique en effet que le PSG serait bel et bien positionné, tout comme plusieurs cadors de Premier League. Le dernier mot reviendra au joueur, puisqu’il ne suffira de régler les 42M€ de sa clause libératoire pour s’attacher ses services, sans négocier au préalable avec Leipzig.

