Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolonger ou partir, Neymar a tranché !

Publié le 22 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

N’ayant toujours pas prolongé son contrat au PSG, Neymar ne serait pas spécialement pressé d’apposer sa signature sur un nouveau bail. Néanmoins, ce serait bel et bien son désir.

Dans le numéro de France Football de cette semaine, Leonardo s’est penché sur les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, leurs prolongations de contrat n’étant toujours pas réglées. Contractuellement liés au PSG jusqu’en juin 2022, les deux attaquants du Paris Saint-Germain seraient susceptibles de quitter le club de la capitale à la fin de la saison puisqu’ils partiraient gratuitement par la suite s’ils venaient à rester sans prolonger. Cependant, le message du directeur sportif du PSG lorsqu’il disait ne pas chercher à les « supplier » de signer un nouveau contrat, semblerait être en grande partie adressé à Mbappé. Neymar cultiverait pour sa part la volonté de prolonger.

«Neymar est plutôt convaincu qu’il signera un nouveau contrat avec le PSG»