Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mitroglou est en train de plomber son transfert !

Publié le 22 janvier 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 22 janvier 2021 à 8h19

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Kostas Mitroglou est clairement poussé au départ par l'OM qui ne compte plus sur lui. Mais alors que l'Aris Salonique est intéressé, l'attaquant grec réclame une indemnité pour rompre son contrat.

Après avoir réussi à boucler le départ de Kevin Strootman, prêté au Genoa, l'Olympique de Marseille compte se débarrasser d'un autre boulet, Kostas Mitroglou. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'attaquant grec n'entre plus du tout dans les plans d'André Villas-Boas, mais son salaire plombe les finances du club phocéen qui aimerait se séparer de Mitroglou cet hiver. Et selon les médias grecs, l'Aris Salonique pourrait bien représenter une belle opportunité. « J’ai des contacts avec lui. Il va venir à 80% », confiait même Andreas Tatos, joueur de Xanthi et ancien coéquipier de Mitroglou.

Mitroglou réclame des indemnités pour rompre son contrat