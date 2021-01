Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour la prochaine destination de Thomas Tuchel ?

Publié le 22 janvier 2021 à 18h15 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis son renvoi du PSG fin décembre, Thomas Tuchel figurerait en tête de la short-list de Chelsea pour venir assurer la succession de Frank Lampard.

Dès le mois d’octobre dernier, alors que Thomas Tuchel était encore entraîneur du PSG, le10sport.com vous révélait en exclusivité des touches en Angleterre pour le technicien allemand, qui figure également sur la short-list du Bayern Munich depuis plus d’un an. Et alors que l’avenir de Frank Lampard semble s’assombrir de jour en jour du côté de Chelsea, Tuchel semble bien parti pour profiter de cette situation…

Tuchel, la piste prioritaire de Chelsea