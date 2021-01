Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Tuchel déjà identifié ?

Publié le 22 janvier 2021 à 9h45 par La rédaction

Alors que Chelsea s'éloigne d'une place qualificative pour la Ligue des Champions, l'avenir de Frank Lampard au poste d'entraîneur est remis en question. Même si les dirigeants ne veulent pas se précipiter, quelques successeurs potentiels ont été identifiés, dont Thomas Tuchel.

Remercié par le PSG le 24 décembre dernier, Thomas Tuchel est depuis annoncé du côté de la Premier League et particulièrement à Chelsea. Car, même si les dirigeants du club de Premier League répètent que leur but n'est pas de prendre de décision hâtive et pourtant, les Blues vivent une saison compliquée qui place Frank Lampard sur la sellette. Ce dernier est prévenu, s'il ne parvient pas à ramener Chelsea dans la course au top 4, il sera dans l'obligation de plier bagages. Une situation qui découle des mauvais résultats des Blues , qui restent sur un bilan de cinq défaites sur leurs huit derniers matches, instaurant dans les hautes sphères du club des doutes quant à l'aptitude de Frank Lampard à occuper ce poste. C'est pourquoi les dirigeants de Chelsea se sont déjà lancés à la recherche d'un possible successeur qui pourrait redresser la barre.

Thomas Tuchel pour prendre les rênes de Chelsea ?