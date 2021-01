Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Pochettino… Cette incroyable révélation sur les plans de Leonardo !

Publié le 22 janvier 2021 à 21h15 par B.C.

Cet hiver, le PSG a décidé de se séparer de Thomas Tuchel afin de nommer Mauricio Pochettino. Pourtant, Leonardo avait d’autres plans en tête pour la succession de l’Allemand.

En froid avec Leonardo et l’état-major qatari, Thomas Tuchel a pris la porte en décembre dernier. Une décision qui a surpris par le timing, mais le départ de l’Allemand semblait malgré tout inéluctable. Pour sa succession, le PSG a décidé de miser sur Mauricio Pochettino, ancien joueur parisien libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham. Pourtant, Leonardo avait une autre idée en tête pour remplacer Thomas Tuchel. En effet, le10sport.com vous avait révélé dès le mois décembre 2019 que l’Italo-brésilien avait échangé avec Massimiliano Allegri, considéré comme le grand favori pour débarquer au PSG jusqu’à la nomination de Mauricio Pochettino. Une information qui se confirme.

« Leonardo avait appelé Allegri »