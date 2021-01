Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations de taille sur l’arrivée de Danilo Pereira !

Publié le 22 janvier 2021 à 17h45 par D.M.

Joueur de Montpellier, Pedro Mendes est revenu sur l’arrivée de Danilo Pereira au PSG lors du dernier mercato estival et sur les difficultés rencontrées par son compatriote.

Leonardo avait attendu les derniers instants du mercato estival pour boucler l’arrivée de Danilo Pereira, prêté jusqu’à la fin de la saison par Porto. L’international portugais avait vocation à s’installer au poste de sentinelle, mais Thomas Tuchel avait finalement pris la décision de le positionner en défense centrale à la place de Marquinhos. Un choix qui avait suscité l’incompréhension au sein du PSG. « C'est clair que Marquinhos est un défenseur et Danilo un milieu. Même Tuchel le sait. Après il y a des choix auxquels l'entraîneur croît » avait par exemple déclaré Leonardo en novembre dernier.

« Danilo a peut-être été un peu perdu au départ »