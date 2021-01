Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé valide totalement l'arrivée de Mauricio Pochettino !

Publié le 23 janvier 2021 à 13h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel a été remplacé par Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé estime que les débuts du technicien argentin sont réussis.

Depuis son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino n'a cessé de défendre Kylian Mbappé qui traversait une période délicate. Par conséquent, après la belle victoire du PSG contre Montpellier (4-0), durant laquelle le Champion du monde a inscrit un doublé, le technicien argentin ne cachait pas sa joie. « Nous connaissons la qualité de Kylian. Les joueurs et les équipes passent par différents états de forme durant une saison. C’est un jeune joueur. Mais nous n’avions aucun doute qu’avec le travail qu'il effectue, il allait marquer et faire des passes décisives. Il a été décisif dans ce match et nous sommes contents pour lui. Il mérite d’être content et il va encore progresser en travaillant au quotidien », assurait l'entraîneur du PSG au micro de Téléfoot La Chaîne.

«Pour l'instant ça commence bien»