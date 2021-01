Foot - PSG

PSG - Malaise : La sortie fracassante de Kylian Mbappé face aux critiques !

Publié le 23 janvier 2021 à 9h10 par A.M.

Auteur d'un doublé contre Montpellier vendredi soir (4-0), Kylian Mbappé a mis fin à une petite disette qui faisait pourtant grandement parler. Mais l'attaquant du PSG est très lucide sur la situation.

Muet en 2021, Kylian Mbappé était au cœur des interrogations. Bien que meilleur buteur de Ligue 1, l'attaquant du PSG a rarement connu une telle disette, à savoir quatre rencontres de suite sans marquer. Mais face à Montpellier vendredi soir le Champion du monde a remis les pendules à l'heure, inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive pour sceller la belle victoire parisienne (4-0). Avec une semaine entière pour préparer la rencontre, Kylian Mbappé a semblé bien plus en jambes. Et après le match, il a tenu à répondre aux critiques dont il est la cible depuis quelques semaines.

«Je connais la mentalité des gens ici et je savais que c’était un passage qui allait se produire»