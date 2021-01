Foot - PSG

PSG - Malaise : De grosses tensions entre Neymar et Cavani ? La réponse !

Publié le 22 janvier 2021 à 23h45 par H.G.

Alors qu’il avait fréquemment été annoncé que Neymar et Edinson Cavani ne s’entendaient pas dans le vestiaire du PSG, cette théorie serait en réalité totalement erronée.

L’image a marqué bon nombre d’observateurs du PSG. Le dimanche 17 septembre 2017, lors d’une rencontre face à l’OL au Parc des Princes, Edinson Cavani et Neymar se sont agrippés au moment de tirer un penalty, finalement frappé et manqué par celui qu’on surnomme El Matador . Ainsi, depuis cet épisode surnommé le « penaltygate », il a fréquemment été annoncé que la relation entre l’international brésilien et le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations inscrites était loin d’être idyllique. Seulement voilà, plusieurs mois après le départ d’Edinson Cavani à Manchester United au terme de son contrat à Paris, Romain Molina a tenu à apporter sa version en démentant toute mésentente entre l’Uruguayen et Neymar au cours d’une émission diffusée sur Périscope ce jeudi soir.

« J’ai jamais entendu une seule mauvaise parole sur Neymar, au contraire ! »