PSG - Malaise : Le clan Pochettino annonce la couleur pour Mbappé !

Publié le 21 janvier 2021 à 15h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Jesus Pérez, l'adjoint de Mauricio Pochettino, s'est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé, qui semble connaître un léger coup d'arrêt ces dernières semaines.

Muet en 2021, Kylian Mbappé n'a plus trouvé le chemin des filets adverses depuis la réception de Strasbourg, dernier match de l'année dernière (4-0). Il faut dire que l'international français semble en difficulté ces dernières semaines. Moins tranchant qu'à son habitude, le Champion du monde marque le pas physiquement. Malgré tout, Mauricio Pochettino continue de le soutenir et de l'aligner régulièrement. Et alors que l'entraîneur du PSG a été testé positif au Covid-19, c'est son adjoint Jesus Pérez qui prend le relais.

«Tout le monde peut faire mieux mais on est très content de son investissement»