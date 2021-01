Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé, Pochettino et Leonardo se mobilisent !

Publié le 21 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, Mauricio Pochettino et Leonardo sortent le grand jeu pour le convaincre de prolonger au PSG.

Leonardo ne s'en cache plus, il tentera de prolonger Kylian Mbappé au PSG dont le contrat s'achève en juin 2022. Dans les colonnes de France Football, le directeur sportif parisien a affiché sa ferme volonté : « Il est en période de réflexion et c’est tout à fait légitime face à ce genre de décision. Mais Kylian, il a tout pour écrire une super histoire ici : il est originaire de Paris, intelligent, talentueux et a beaucoup d’humour . » Un avis bien évidemment partagé par Mauricio Pochettino

Pochettino et Leonardo envoient un message clair à Mbappé