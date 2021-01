Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce sur le dossier Haaland !

Publié le 23 janvier 2021 à 13h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa a indiqué que le club catalan n’avait pas les moyens d’attirer Erling Braut Haaland. Le joueur du Borussia Dortmund est dans le viseur de Joan Laporta, autre candidat.

Erling Braut Haaland est bien de retour ! Blessé en fin d’année dernière, le buteur norvégien se montre toujours aussi performant sous le maillot du Borussia Dortmund. Aligné par Edin Terzic ce vendredi face au Borussia Mönchengladbach, le joueur de 20 ans a inscrit un doublé, mais n’a pu éviter la défaite de son équipe (4-2). Sous contrat jusqu’en 2024, Erling Braut Haaland se plait au BVB, mais pourrait décider de quitter l’Allemagne à la fin de la saison afin de rejoindre un club plus huppé. Le PSG, Manchester City suivraient de près la situation. Mais l’international norvégien est également dans le viseur de Joan Laporta, favori pour remporter les prochaines élections présidentielles au FC Barcelone et qui compte sur ses bonnes relations avec l’agent Mino Raiola pour réaliser un grand coup sur le marché.

« Le Barça n'est pas en mesure de le faire »