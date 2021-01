Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland pourrait être relancé !

Publié le 23 janvier 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Braut Haaland, le club de la capitale espagnole pourrait bien voir ses plans avec l’international norvégien être remis en question.

Depuis plus d’un an, Erling Braut Haaland est l’attaquant à la mode en Europe. Il faut dire que le natif de Leeds se montre très prolifique et n’a de cesse de réaliser de grandes performances avec le Borussia Dortmund. De quoi achever de convaincre les plus grandes écuries européennes de son potentiel et les conduire à souhaiter l’enrôler. Parmi celles-ci figurerait le Real Madrid, où Erling Braut Haaland pourrait avoir l’occasion de prendre la succession de Karim Benzema.

Le Real Madrid n’aurait pas les moyens de recruter Erling Braut Haaland