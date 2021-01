Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane passe à l’action pour Sergio Ramos !

Publié le 23 janvier 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que la prolongation de Sergio Ramos serait dans l’impasse, Zinedine Zidane pousserait en coulisses en faveur du renouvellement de son contrat au Real Madrid.

Après seize ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid le 30 juin prochain. En effet, l’emblématique défenseur du club madrilène arrivera alors au terme de son contrat, et les négociations dans le sens d’une prolongation de celui-ci seraient pour l’heure dans l’impasse. Le club de la capitale espagnole et son numéro 4 ne parviendraient effectivement pas à se mettre d’accord concernant la durée de ce nouveau contrat ainsi que sur le salaire qui l’accompagnera. De ce fait, Sergio Ramos se dirige vers un départ libre du Real Madrid au terme de cet exercice. Seulement voilà, il semblerait que Zinedine Zidane ait fermement l’intention d’éviter ce scénario.

Zinedine Zidane demanderait à ce que Sergio Ramos prolonge le plus vite possible