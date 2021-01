Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces nouvelles révélations sur ce départ bouclé par Zidane !

Publié le 23 janvier 2021 à 1h00 par La rédaction

Tout juste revenu à Francfort après un passage très compliqué au Real Madrid, Luka Jovic est en grande forme. De retour dans le club où il avait éclot aux yeux de l’Europe en 2019, le joueur aurait privilégié un retour en Bundesliga pour se remettre en jambe, quitte à refuser plusieurs offres venant de Premier League et de Serie A.

Dès ses premières minutes avec son ancien club, Luka Jovic a été aussi efficace qu’en un an et demi au Real Madrid, en inscrivant 2 buts en 2 matches. En grande méforme et très peu utilisé par Zinedine Zidane, le Serbe n’a jamais su s’imposer, alors qu'il était annoncé comme le successeur de Karim Benzema à la pointe de l'attaque madrilène. Jovic voulait donc se relancer ailleurs pour revenir plus fort et de nouveau tenter sa chance à Madrid à l'avenir. C’est avec joie que Jovic a donc rejoint son ancien club, en prêt, avec qui il s'est révélé aux yeux de l’Europe lors de la saison 2019-2020, l’Eintracht Francfort. Mais d’autres clubs s’étaient également positionnés sur le joueur, notamment en Premier League et en Serie A, dans le but de se renforcer offensivement.

Trois offres refusées pour revenir à Francfort