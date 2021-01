Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a sauvé... Zinedine Zidane !

Publié le 22 janvier 2021 à 21h10 par A.M.

En recrutant Mauricio Pochettino afin d'en faire le successeur de Thomas Tuchel, le PSG a éloigné la principale menace pour Zinedine Zidane. Explications.

En fin d'année le Paris Saint-Germain a choisi de se séparer de Thomas Tuchel qui venait de vivre une première partie de saison agitée et dont le contrat s'achevait en juin prochain. Pour le remplacer, le club de la capitale n'a pas traîné puisque Mauricio Pochettino a débarqué. Intronisé officiellement entraîneur du PSG début janvier, le technicien argentin a donc retrouvé un poste, un peu plus d'un an après son licenciement de Tottenham. Très heureux d'être de retour à Paris, Mauricio Pochettino a également permis à Zinedine Zidane de conserver son poste au Real Madrid.

Le Real voulait Pochettino