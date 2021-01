Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi le Barça n’y arrivera pas pour Haaland

Publié le 19 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction

De nouvelles informations sorties en Angleterre amènent à penser que le Barça ne parviendra pas à ses fins sur le dossier Erling Haaland. Explication.

Depuis plusieurs semaines, des informations concordantes circulent en Espagne selon lesquelles la majorité des candidats à la présidence du FC Barcelone s’accordent sur le fait qu’Erling Haaland sera la grande priorité offensive l’été prochain. Mais dans la situation financière du Barça, l’offensive s’annonce compliquée.

La concurrence s’annonce trop rude…

Et ce d’autant plus que selon certaines révélations des médias anglais, Chelsea aurait aujourd’hui fixé sa priorité absolue sur le buteur norvégien du Borussia Dortmund et programmerait une offre XXL pour convaincre le club allemand, alors que la clause de sortie du joueur à 75 millions ne serait en fait valable qu’à partir du 1er janvier 2022. Autant d’éléments qui amènent à penser que le FC Barcelone ne parviendra pas à arracher Haaland. La concurrence sur le dossier s’annonce beaucoup trop lourde pour le club catalan, en grosses difficultés financières et qui ne peut espérer boucler un tel deal sans vendre au préalable Griezmann.