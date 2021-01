Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le chouchou de Di Maria va échapper à Leonardo !

Publié le 23 janvier 2021 à 12h45 par H.G.

Alors qu’Angel Di Maria aurait suggéré le nom de Papu Gomez au PSG pour cet hiver, le joueur évoluant actuellement à l’Atalanta se rapprocherait d’une autre écurie.

Arrivé à l’Atalanta en 2014, Papu Gomez pourrait très prochainement l’écurie bergamasque. En effet, en froid avec son entraîneur Gian Piero Gasperini, l’Argentin devrait quitter le club italien en cette session hivernale des transferts puisque sa direction a pris le parti de son entraîneur dans leur conflit. Dans cette optique, le PSG a été annoncé sur ses traces puisque son nom aurait été glissé au board francilien par Angel Di Maria. Seulement voilà, c’est un autre club qui devrait arracher la signature de Papu Gomez prochainement…

Direction la Liga pour Papu Gomez ?

Effectivement, à en croire les informations dévoilées par Gianluca Di Marzio, Papu Gomez se rapprocherait grandement du Séville FC. L’écurie entrainée par Julen Lopetegui est annoncée sur ses traces depuis quelques temps, et c’est donc elle qui serait proche de remporter la course à sa signature, et non le PSG, afin de renforcer son secteur offensif moins en vue cette saison que l’an passé.