Mercato - PSG : Messi, Agüero... Un terrible scénario se profile pour Pochettino !

Publié le 23 janvier 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne devrait pas prolonger avec Manchester City, Sergio Agüero serait suivi de près par le PSG et le FC Barcelone. En attendant de pouvoir débourser des sommes folles pour le recrutement, le club catalan envisagerait de placer El Kun à la pointe de son attaque. Et grâce à l'arrivée du buteur argentin, le Barça pourrait faire d'une pierre deux coups et convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero serait de plus en plus proche d'un départ de Manchester City. Alors qu'un renouvellement ne serait pas au programme, El Kun devrait faire ses valises à la fin de la saison et défendre les couleurs d'un nouveau club lors de l'exercice 2021-2022. Arrivé sur le banc du PSG cet hiver, Mauricio Pochettino aurait été alarmé par la situation de son compatriote argentin. Alors que Moise Kean - prêté jusqu'au 30 juin par Everton - pourrait quitter le club de la capitale en fin de saison, l'ancien de Tottenham verrait d'un très bon œil une arrivée de Sergio Agüero. Toutefois, Mauricio Pochettino pourrait voir le FC Barcelone lui jouer un sale coup sur ce dossier.

Le Barça prêt à miser sur Agüero à court terme

Alors que Manchester City n'envisagerait pas de le prolonger, Sergio Agüero devrait changer de club à l'issue de la saison. En quête d'un nouveau challenge, le buteur de 32 ans aurait été proposé à plusieurs pré-candidats à la présidence du Barça, dont certains seraient toujours en lice pour prendre la succession de Carles Tusquets. Alors que Luis Suarez a rejoint l'Atlético l'été dernier, le FC Barcelone n'est pas parvenu à dénicher son successeur. Et pourtant, Ronald Koeman aurait tenté de récupérer Lautaro Martinez et Memphis Depay, entre autres, sans succès. En grande difficulté sur le plan financier, le Barça attend toujours le successeur de Luis Suarez. Et dans un premier temps, il pourrait s'agir de Sergio Agüero. En effet, Ronald Koeman et sa direction seraient prêts à s'offrir le buteur de Manchester City gratuitement l'été prochain. Dans un tel scénario, le Barça aurait une solution de remplacement à court terme pour Luis Suarez, en attendant de pouvoir investir sur un gros poisson. Comme l'a indiqué Mundo Deportivo , l'écurie blaugrana se verrait bien utiliser Sergio Agüero quelques saisons, le temps de renflouer ses caisses, avant de se jeter sur Lautaro Martinez ou Erling Braut Haaland. Et avec le recrutement du buteur de 32 ans, le Barça pourrait avoir un argument très sérieux pour retenir Lionel Messi.

Agüero utilisé par le Barça pour Messi ?

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone l'été prochain. Alors que le PSG ferait la cour à son numéro 10, le Barça compterait jouer son va-tout pour le retenir. Et pour convaincre son capitaine de rempiler, Ronald Koeman et ses dirigeants pourraient se servir de Sergio Agüero. Ami proche de Lionel Messi, El Kun pourrait ainsi le persuader de prolonger s'il venait à rejoindre le FC Barcelone. Le Barça pourrait donc plomber deux dossiers XXL du PSG d'un seul coup.