Mercato - PSG : Lautaro, Haaland... Le Barça a les idées claires pour Agüero !

Publié le 23 janvier 2021 à 10h45 par A.D.

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG, Sergio Aguëro aurait été proposé au FC Barcelone. Ouvert à l'idée de recruter El Kun, le Barça voudrait l'utiliser à court terme en attendant d'avoir les moyens de se jeter sur Erling Braut Haaland ou Lautaro Martinez.

A la peine sur le plan financier, le Barça aurait mis en place sa stratégie de recrutement. Selon les informations de Mundo Deportivo , le club catalan aurait décidé de s'attaquer exclusivement à des joueurs en fin de contrat. Dans cette optique, Ronald Koeman aurait identifié trois priorités : Memphis Depay, Eric Garcia et Georginio Wijnaldum. Par ailleurs, le coach du FC Barcelone aurait d'autres pistes en tête, et notamment David Alaba et Sergio Agüero, qui auraient été proposé à plusieurs pré-candidats à la présidence. Et en ce qui concerne le buteur de Manchester City, les Catalans auraient une idée bien précise de comment l'utiliser.

Le Barça voudrait Agüero en attendant Haaland ou Martinez