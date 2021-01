Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une énorme ouverture avec Mbappé... grâce à Zidane !

Publié le 23 janvier 2021 à 15h15 par A.M.

Alors que le Real Madrid ferait toujours de Kylian Mbappé sa grande priorité pour son recrutement l'été prochain, l'attaquant du PSG suivrait avec attention l'évolution du projet merengue et ne cacherait pas son inquiétude en coulisses.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé est en discussion pour prolonger son contrat, mais un départ n'est pas à exclure. Et pour cause, comme il le reconnaît lui-même, l'attaquant français est en plein réflexion. « Je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion. Ce n’est pas une volonté de gagner du temps ou quoi, parce que c’est vraiment une réflexion », confiait-il vendredi soir au micro de Téléfoot La Chaîne . Par conséquent, tout semble possible pour l'avenir du Champion du monde.

Mbappé commencerait à douter du projet du Real Madrid