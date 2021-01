Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation à 10M€ sur la succession de Sanson !

Publié le 24 janvier 2021 à 12h15 par D.M.

L'OM se serait mis en quête d'un remplaçant à Morgan Sanson, en route vers Aston Villa. Afin de dénicher la perle rare et renforcer l'effectif marseillais, Pablo Longoria disposerait d'une enveloppe d'une dizaine millions d'euros.

Alors qu’il devait disputer la rencontre face à l’AS Monaco ce samedi, Morgan Sanson n’était finalement pas présent en Principauté. Et pour cause, le milieu de terrain ne devrait plus porter le maillot de l’OM cette saison. Comme annoncé par le 10 Sport ces derniers jours, les négociations au sujet d’un transfert du joueur se sont accélérées entre le club phocéen et Aston Villa, et ce samedi, Sky Sports a annoncé qu’un accord avait finalement été trouvé dans ce dossier. L’OM pourrait récupérer 17,5M€ de la vente de Sanson, qui a quitté Marseille et qui devrait passer sa visite médiale dans les prochaines heures.

Longoria dispose d'une enveloppe d'une dizaine millions d'euros