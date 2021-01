Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour remplacer Sanson, Longoria ne perd pas de temps !

Publié le 24 janvier 2021 à 6h00 par T.M.

Morgan Sanson se rapprochant d’un transfert à Aston Villa, l’OM s’activerait en coulisse pour trouver un nouveau milieu de terrain.

Après Kevin Strootman, prêté au Genoa jusqu’à la fin de la saison, d’autres joueurs vont quitter l’OM d’ici la clôture du mercato hivernal. Et le prochain à faire ses valises devrait être Morgan Sanson. 4 ans après son arrivée sur la Canebière, le milieu de terrain devrait filer en Premier League, du côté d’Aston Villa qui aurait visiblement réglé les derniers détails du transfert avec l’OM. Pour finir la saison, André Villas-Boas ne devrait donc plus pouvoir compter sur Sanson, mais il pourrait compter sur un renfort dans l’entrejeu.

Un nouveau milieu pour l’OM ?