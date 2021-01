Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Milik et Lirola, Longoria boucle une autre grosse opération !

Publié le 23 janvier 2021 à 15h00 par A.M.

Comme révélé par la presse anglaise ces dernières heures, Morgan Sanson va bien s'engager avec Aston Villa dans les prochaines heures ce qui devrait permettre à l'OM de récupérer entre 15,7 et 19M€.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com ces derniers jours, les discussions entre l'OM et Aston Villa ont accéléré. André Villas-Boas a d'ailleurs confirmé que cela avait débouché sur une offre du club anglais, jugée « pathétique » par l'entraîneur marseillais. Toutefois, cela n'a pas suffi à refroidir Aston Villa qui est revenu à la charge avec une offre bien plus alléchante. A tel point que selon les informations de Sky Sports , l'OM aurait accepté cette nouvelle proposition du club de Birmingham. Et le départ de Morgan Sanson est même imminent.

Tout est bouclé pour Morgan Sanson