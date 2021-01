Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses surprises pour Dzeko !

Publié le 23 janvier 2021 à 14h45 par A.D.

Alors qu'Edin Dzeko lui aurait été proposé, Leonardo pourrait tenter de le recruter. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait contraint de livrer une grosse bataille sur ce dossier. En effet, l'attaquant de la Roma serait également suivi de près par la Juventus, l'Inter et des clubs de Premier League.

Prêté sans option d'achat par Everton, Moise Kean pourrait retourner en Angleterre en fin de saison. Pour se préparer à un possible départ de son buteur italien, Leonardo sonderait le marché, à la recherche d'un nouvel avant-centre. Après avoir identifié le profil de Sergio Agüero, le directeur sportif du PSG aurait déniché un nouveau nom : Edin Dzeko (34 ans). D'après les indiscrétions de Calciomercato.it , le buteur de l'AS Rome aurait été proposé à Leonardo et ce dernier verrait d'un bon oeil son arrivée au PSG malgré l'âgé avancé et le salaire de près de 7M€ du joueur. Toutefois, boucler l'arrivée d'Edin Dzeko ne devrait pas être une mince affaire, puisque Leonardo et le PSG auraient de nombreux concurrents sur ce dossier.

Edin Dzeko aurait des admirateurs en Italie et en Angleterre