Mercato - Real Madrid : Zidane prépare un retour totalement inattendu !

Publié le 23 janvier 2021 à 14h00 par D.M.

L’Inter n’a toujours pas payer le Real Madrid pour le transfert d’Achraf Hakimi en raison de ses difficultés financières. Une situation qui agacerait les dirigeants espagnols, qui envisageraient de récupérer le joueur.

Prêté les deux dernières saisons au Borussia Dortmund par le Real Madrid, Achraf Hakimi a réalisé de grandes prestations en Bundesliga et a réveillé l’intérêt de plusieurs équipes européennes. Lors du dernier mercato estival, le club merengue, à la recherche de liquidités, a décidé de se séparer du joueur marocain. Annoncé sur les tablettes des plus grandes formations, Hakimi a finalement filé à l’Inter pour un transfert estimé à 40M€. Mais, la formation nerazzuro n’aurait toujours pas versé le moindre centime au Real Madrid. Selon La Repubblica , l’Inter, qui devait verser 10M€ lors du mois de décembre, aurait réussi à trouver un accord avec le club espagnol et aurait prévu de le payer avant la fin du mois de mars. Mais ce samedi, la presse italienne présente une réalité bien différente.

Le Real Madrid aurait lancé une énorme menace à l'Inter