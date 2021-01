Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Agüero, Leonardo tente un nouveau coup pour remplacer Kean !

Publié le 23 janvier 2021 à 14h10 par A.D.

Alors que Moise Kean est seulement prêté par Everton, Leonardo s'activerait déjà pour recruter un nouveau buteur. Outre Sergio Agüero, le directeur sportif du PSG pourrait s'attaquer à Edin Dzeko. En froid avec son entraineur Paulo Fonseca, l'attaquant de la Roma aurait été proposé au club parisien.

Pour pallier les départs conjugués d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo a bouclé l'arrivée de Moise Kean (20 ans) lors du dernier mercato estival. Prêté par Everton sans option d'achat, le jeune buteur italien devrait faire son retour en Premier League à la fin de la saison, à moins qu'un nouvel accord ne soit trouvé. Pour anticiper le possible départ de Moise Kean, le directeur sportif du PSG serait déjà en quête d'un nouvel avant-centre. Dans cette optique, Leonardo aurait identifié le profil de Sergio Agüero, en fin de contrat avec Manchester City le 30 juin. Alors que le Barça pourrait lui couper l'heure sous le pied sur ce dossier, l'ancien du Milan AC aurait inscrit un nouveau nom sur ses tablettes pour renforcer l'attaque de Mauricio Pochettino : Edin Dzeko.

Edin Dzeko proposé au PSG ?