Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement n’est pas terminé avec Milik…

Publié le 23 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il figure sur les tablettes d’Aston Villa, Morgan Sanson devrait ensuite être remplacé comme l’a indiqué André Villas-Boas.

Jeudi soir, l’OM a officialisé l’arrivée d’Arkadiusz Milik en provenance de Naples, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de négociations pour l’arrivée d’un nouveau buteur. André Villas-Boas a donc atteint son deuxième objectif du mercato hivernal après le premier recrutement de Pil Lirola, et pourtant, le recrutement n’est probablement pas terminé pour l’OM…

Un futur milieu de terrain en approche ?