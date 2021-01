Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste pour la succession de Sanson !

Publié le 23 janvier 2021 à 20h10 par La rédaction

Après les arrivées de Pol Lirola et d'Arkadiusz Milik, Pablo Longoria explorerait plusieurs pistes pour remplacer Morgan Sanson, qui devrait s’envoler du côté d’Aston Villa, et cela le mènerait notamment à s'intéresser à la situation de Mahmoud Dahoud.

En ce moment, l’OM traverse une mauvaise phase, et la place d’André Villas-Boas est de plus en plus discutée par certains observateurs. Mais malgré cela, Pablo Longoria s’active sur ce mercato hivernal. Après avoir obtenu les signatures de Pol Lirola (Fiorentina) et d'Arkadiusz Milik (Naples), le directeur sportif du club phocéen chercherait un remplaçant à Morgan Sanson, qui devrait s’envoler du côté d’Aston Villa. Longoria explorerait ainsi plusieurs pistes en Bundesliga et après Amin Harit, ce serait Mahmoud Dahoud qui intéresserait l’OM.

Aucune offre de l'OM pour le moment