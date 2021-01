Foot - Mercato - OM

Mercato : Longoria va encore devoir faire des miracles pour l'OM !

Publié le 23 janvier 2021 à 4h45 par A.M.

Bien que déjà très actif, le mercato de l'OM n'est probablement pas encore terminé. André Villas-Boas souhaiterait en effet voir débarquer un nouveau joueur en cas de départ de Morgan Sanson.

« On va continuer le travail jusqu’à la fin de la saison j’espère. On doit bien finir le mercato, pour remplacer dans certaines positions s’il peut y avoir des sorties. On va voir si cela se confirme pour Morgan (Sanson) ou non. Le plus important est de bien finir la saison. Le plus important est de finir bien la saison et maintenir notre adversaire direct à côté de nous. » André Villas-Boas l'a confié en conférence de presse, si Morgan Sanson part, il attend l'arrivée d'un milieu de terrain. Une situation qui pousse Pablo Longoria a de nouveau se mettre au travail sur le marché après avoir déjà bouclé deux renforts.

Villas-Boas attend encore un renfort