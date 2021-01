Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce gros doute affiché sur la grande priorité de Puel !

Publié le 23 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Claude Puel semble avoir fait de Mostafa Mohamed sa priorité, Loïc Perrin reconnaît avoir des doutes sur cette piste.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne cherche absolument à recruter un avant-centre. Dans cette optique, la piste menant à Mostafa Mohamed a rapidement émergé comme étant la priorité de Claude Puel. Un dossier très compliqué qui a connu de multiples rebondissements depuis l'ouverture du mercato. Mais ces dernières heures, la tendance semblait de nouveau positive pour l'arrivée de l'attaquant égyptien. Interrogé sur ce dossier, Loïc Perrin n'affiche toutefois pas un grand enthousiasme.

«C’est peut-être un joueur très prometteur mais pour moi c’est un pari»