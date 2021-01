Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Mostafa Mohamed !

Publié le 22 janvier 2021 à 12h10 par La rédaction

Viendra, viendra pas ? Le dossier Mostafa Mohamed est décidément bien complexe pour l'ASSE qui n'est pas seule sur le dossier puisque Dijon aurait également formulé une offre et que le joueur verrait son avenir autrement.

Cela fait plusieurs semaines désormais que le dossier Mostafa Mohamed rythme le mercato hivernal de l'AS Saint-Étienne mais fait également réagir de part et d'autres. À la recherche d'un renfort en attaque, les dirigeants stéphanois étaient tout proche de parvenir à un accord pour s'offrir les services du buteur de Zamalek avant que la situation ne se bloque totalement. Après de multiples rebondissements, la situation semble s'être calmée et pourtant, cette opération serait encore loin d’être bouclée. D'une part parce que les négociations ne semblent pas avancer. D'autre parque la situation pèse sur Mostafa Mohamed qui le vivrait très péniblement, mais aussi parce que l'ASSE n'est pas le seul club à convoiter l'attaquant égyptien.

« Si Galatasaray le veut, Mostafa Mohamed vient immédiatement »