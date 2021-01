Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dénouement imminent pour le dossier Morgan Sanson !

Publié le 23 janvier 2021 à 19h10 par La rédaction

Attendu du côté d'Aston Villa, Morgan Sanson doit d'abord passer sa visite médicale. Raison pour laquelle le milieu de terrain a déjà quitté le groupe de l'OM.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com ces derniers jours, les discussions entre l'OM et Aston Villa sont parvenus à s'accélérer dernièrement dans le dossier Morgan Sanson. Après une offre du club anglais jugée « pathétique » par André Villas-Boas, une nouvelle offre bien plus intéressante aurait été transmise par Aston Villa et acceptée par les dirigeants marseillais, qui devraient récupérer entre 15,7 et 19M€. Même si rien n'a été officialisé pour le moment, il y a des signes qui ne trompent pas. Morgan Sanson se rapproche inlassablement d'un départ de l'Olympique de Marseille, en direction de la Premier League.

Morgan Sanson a quitté Marseille !