OM : Le boss va débloquer plusieurs transferts !

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OM a fait affaire avec l’AC Milan pour faire venir Ismaël Bennacer sous la forme d’un prêt. Le club phocéen aimerait d’ailleurs que l’Algérien s’engage de façon définitive et des discussions iraient dans ce sens avec les dirigeants milanais. Une grande harmonie se dégagerait des négociations et cela pourrait mener à d’autres transactions.

Souvent, l’OM est l’un des grands acteurs du mercato estival en Ligue 1. Pablo Longoria a l’habitude de changer en grande partie son effectif d’une saison à une autre et cela pourrait être une nouvelle fois le cas en cas de qualification en Ligue des champions. Le dirigeant marseillais cherchera sûrement à recruter des nouveaux joueurs pour Roberto De Zerbi, mais également à s’offrir de façon définitive certains joueurs prêtés actuellement.

L’OM veut transférer Bennacer

Parmi les joueurs prêtés que l’OM aimerait bien garder, il y a Ismaël Bennacer. L’Algérien a débarqué à Marseille lors du dernier jour du mercato hivernal sous la forme d’un prêt payant, mais son expérience aurait déjà convaincu les dirigeants marseillais de le transférer définitivement. D’après les informations de CalcioMercato, Medhi Benatia aurait d’ailleurs déjà eu des discussions avec l’AC Milan pour l’achat du milieu de terrain. Les négociations seraient plutôt bonnes pour le moment et l’affaire pourrait être réglée contre un chèque de 12M€.

D’autres transferts à venir avec l’AC Milan ?

Mais Ismaël Bennacer pourrait ne pas être le seul joueur de l’AC Milan à débarquer à l’OM. Toujours selon CalcioMercato, il y aurait une grande harmonie entre les parties pour le transfert de l’Algérien, mais également pour d’éventuelles transactions futures. Aucun nom n’a fuité pour le moment, mais le pont entre Milan et Marseille sera donc à suivre avec attention lors du mercato hivernal. Si cela se concrétise, le club phocéen pourra remercier son directeur sportif Medhi Benatia. Le Marocain dispose de nombreux contacts en Italie, notamment grâce à ses passages à l’Udinese, à l’AS Rome et à la Juventus de Turin.