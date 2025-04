Laure Boulleau, la boulette sur ses réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A son domicile après avoir passé ses deux soirées précédentes sur le plateau du Canal Champions Club pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Laure Boulleau a suivi l’incroyable scénario de la manche retour du 1/4 de Ligue Europa entre Manchester United et l’OL. Menés, les hommes de Paulo Fonseca ont su, et qui plus est à 10, renversés la situation en prolongations. Néanmoins, le positivisme de Boulleau sur Instagram pourrait avoir porté l’œil à l’Olympique Lyonnais finalement éliminé (4-5)…

Jeudi soir, l’OL se déplaçait à Old Trafford pour tenter d’écrire une belle page de son histoire européenne et de décrocher un ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa. Après le match nul de l’aller au Groupama Stadium (2-2), les hommes de Paulo Fonseca entamaient le match de la pire des manières avec deux buts encaissés pendant la première période.

«Belle semaine pour les clubs français»

Néanmoins, les entrées en jeu d’Alexandre Lacazette et de Malick Fofana un peu avant pour le premier et quelques minutes après l’heure de jeu pour le Belge ont totalement changé le visage de l’équipe lyonnaise. L’OL réduisait l’écart et égalisait par le biais d’inspirations de Corentin Tolisso et de Nicolas Tagliafico dans la foulée. Toutefois, un deuxième carton jaune écopé par le premier buteur envoyait l’Olympique Lyonnais en prolongation à 10 contre 11 seulement.

Pour autant, pas de quoi faire trembler le pensionnaire de Ligue 1 qui parvenait à trouver le chemin des filets à cinq minutes d’intervalle grâce à Rayan Cherki et Alexandre Lacazette. De quoi inciter Laure Boulleau à publier une Story Instagram par le biais de laquelle elle assurait que c’était une : « belle semaine pour les clubs français », en référence à la qualification du PSG en demi-finales de Ligue des champions. L’OL avait deux buts d’avance à 10 minutes du coup de sifflet final. Cependant, un penalty concédé a rebattu les cartes et la consultante de Canal+ a vite changé de discours. « Enfin… pour l’instant lol. Est-ce que je me serais enflammée ? ».

«Le karma que je me prends là, c’est incroyable»

Bruno Fernandes a transformé le penalty, relançant Manchester United et poussant l’ancienne joueuse du PSG à prédire cinq dernières minutes intenses. « La fin de match va être tendue ». Et pour le coup, Laure Boulleau avait vu juste puisque Kobbie Mainoo permettait à Manchester United de recoller au score, engendrant une quatrième Story de la consultante de Canal+ sur Instagram. « Le karma que je me prends là, c’est incroyable ». Finalement, Harry Maguire a éliminé l’OL dans les ultimes secondes de la rencontre. Boulleau a donc fait son mea culpa après la cruelle défaite et élimination de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa. « Bon… j’ai relancé Manchester United à moi toute seule... ».