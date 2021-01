Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas attend un renfort à 10M€ !

Publié le 25 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Morgan Sanson s'est engagé avec Aston Villa, l'OM est en quête d'un nouveau milieu de terrain. Pour cela, un budget d'une dizaine de millions d'euros serait disponible.

« J'ai demandé à Morgan ce matin s'il avait la tête à jouer, parce que l'offre était sur la table. Malheureusement, il a dit "Mister, honnêtement, c'est dur et difficile pour moi." Je lui ai dit que je le laisserai hors du match, la concentration l'a quitté avec l'offre d'Aston Villa . » Déçu du départ de Morgan Sanson, André Villas-Boas est confronté a un gros problème au milieu de terrain. Après le départ de Kevin Strootman et les blessures de Boubacar Kamara et Valentin Rongier, l'entraîneur de l'OM perd un nouveau joueur dans l'entrejeu.

Un budget de 10M€ pour remplacer Sanson ?