Mercato - OM : Longoria prêt foncer sur le «nouveau Messi» ?

Publié le 23 janvier 2021 à 21h15 par A.C.

Pablo Longoria aurait coché un nouveau nom, afin de renforcer l’Olympique de Marseille.

Ce mercato hivernal est bien rempli pour Pablo Longoria. Après avoir bouclé le départ en prêt de Kevin Strootman, le head of football de l’Olympique de Marseille serait sur le point de trouver une solution avec Kostas Mitroglou. Selon RMC Sport, l’attaquant grec aurait accepté la rupture à l’amiable de son contrat, qui le lie à l’OM jusqu’en juin prochain. Un troisième départ devrait également avoir lieu, puisque selon nos informations Morgan Sanson est toujours plus proche d’Aston Villa. Ce dernier départ sera pallié, puisqu’André Villas-Boas a déclaré : « Si Morgan part, on doit attaquer le mercato tout de suite ».

Longoria suivrait de près Thiago Almada