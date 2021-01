Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman, Mitroglou, Milik... Une masterclass signée Longoria ?

Publié le 23 janvier 2021 à 18h30 par A.C. mis à jour le 23 janvier 2021 à 18h36

Pablo Longoria, head of football de l’Olympique de Marseille, est en train de réaliser un grand mercato hivernal.

Nommé head of football de l’Olympique de Marseille par le président Jacques-Henri Eyraud en juillet dernier, Pablo Longoria possède une grosse expérience en dépit de son jeune âge. Il a en effet travaillé par le passé comme recruteur à l’Atalanta, puis comme directeur du recrutement à Sassuolo et à la Juventus, avant de devenir le directeur sportif du FC Valence. Cet été, il ne semble pas avoir eu assez de temps pour mettre en place sa vision des choses, mais cela a changé cet hiver. Dès les premiers jours de janvier, Longoria et l’OM se sont montrés particulièrement actifs et ont désormais bouclé plusieurs coups, sur le départ comme pour les arrivées.

La fin des feuilletons Strootman et Mitroglou

Les deux accomplissements majeurs de Pablo Longoria concernent Kevin Strootman et Kostas Mitroglou. D’après les informations de RMC Sport , l’attaquant grec aurait accepté ce samedi la rupture à l’amiable de son contrat avec l’Olympique de Marseille, qui court normalement jusqu’en juin prochain. Considéré comme l’un des plus gros flops de la précédente direction sportive de l’OM, le Grec devrait rapidement rebondir en s’engageant librement avec l’Aris Salonique. Pour Strootman, les choses sont quelque peu différentes. Le Néerlandais n’a été que prêté au Genoa, de plus sans option d’achat et avec 50% du salaire pris en charge par l’OM. Cela représente tout de même un certain gain jusqu’en juin et un départ définitif ne serait pas totalement à exclure. Il Corriere dello Sport a en effet récemment expliqué que Strootman aurait déjà fait sa petite impression au Genoa, qui pourrait finalement ouvrir des négociations avec l’OM au cours des prochains mois. A ces deux départs on peut d’ailleurs y ajouter Morgan Sanson, qui selon nos informations se rapproche d’Aston Villa.

Une troisième recrue après Milik et Lirola ?