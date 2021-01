Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valverde pour remplacer Villas-Boas ? La réponse de l’OM !

Publié le 25 janvier 2021 à 10h10 par T.M.

Ces dernières heures, en Espagne, il a été annoncé que l’OM envisageait de nommer Ernesto Valverde à la place d’André Villas-Boas. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir le club phocéen.

Alors que la crise frappe actuellement l’OM de plein fouet, elle pourrait faire certaines victimes et pas des moindres. En effet, André Villas-Boas pourrait notamment faire les frais des mauvais résultats de son équipe. Journaliste pour Movistar , Miguel Ángel Román a expliqué en marge de la dernière défaite de l’OM contre l’AS Monaco que la direction phocéen réfléchissait actuellement à se séparer de Villas-Boas, qui a encore 6 mois de contrat, et de nommer Ernesto Valverde, ancien entraîneur du FC Barcelone à sa place. Alors que faut-il en penser ?

« Une rumeur »