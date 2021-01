Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas sait à quoi s'en tenir pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 24 janvier 2021 à 20h34

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille traverse une profonde crise de résultats, André Villas-Boas est annoncé comme étant en danger sur le banc du club phocéen. Toutefois, aucun limogeage ne serait à prévoir pour le Portugais à l’heure actuelle.

L’Olympique de Marseille est en pleine crise en ce début d’année 2021. En effet, le club phocéen accumule les mauvais résultats et a notamment perdu Nîmes et le RC Lens en Ligue 1, avant de s’incliner ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1) après avoir pourtant ouvert le score. Dans ce contexte, l’avenir d’André Villas-Boas est logiquement remis en question sur le banc de l’OM, et ce à six mois de la fin de son bail. À la suite de ce revers contre le club de la Principauté, un froid a donc été jeté sur l’avenir du technicien portugais, et ce d’autant plus que le nom d’Ernesto Valverde a été évoqué pour le remplacer par un journaliste de Movistar .

Ernesto Valverde ne viendra pas à l’OM !

Seulement voilà, tout indique pour l’heure que la piste menant à l’ancien entraîneur du FC Barcelone restera sans lendemain pour l’OM. Et pour cause, plusieurs informations se sont succédées ce dimanche afin de démentir la possible arrivée du technicien espagnol. Tout d’abord, MARCA a annoncé qu’une possible venue d’Ernesto Valverde à Marseille relevait « plus d’un souhait de l’OM que d’une réalité ». Et quelques heures plus tard, c’est le journaliste de Téléfoot la Chaine Simone Rovera qui a définitivement enterré la piste menant à l’ancien coach de l’Athletic Club. En effet, il a tout simplement affirmé que les informations qui lient Ernesto Valverde à l’OM ne sont en réalité que de simples rumeurs venues d’Espagne. Rien ne serait concret donc, et tout indique que l’on ne devrait pas voir l’ancien entraîneur du Barça prendre la succession d’André Villas-Boas prochainement.

André Villas-Boas ne serait pas menacé pour l’instant

Mais plus encore, il semblerait même qu’un départ du Portugais passé par le banc de Tottenham par le passé ne soit simplement pas d’actualité pour l’instant. En effet, Simone Rovera explique qu’André Villas-Boas ne devrait pas quitter l’OM avant la fin de son bail le 30 juin prochain. S’il ne serait pas à exclure que les dirigeants de l’Olympique de Marseille commencent à se pencher sur certains dossiers dans le cadre de la succession de leur entraîneur arrivé il y a un an et demi, ce travail serait réalisé en vue de la saison 2021/2022 si André Villas-Boas ne renouvelle pas son contrat le liant à l’OM. Ainsi, cette recherche d’un nouvel entraîneur ne serait absolument pas réalisée dans l’optique de remplacer l’entraîneur de 43 ans qui, malgré la crise sportive traversée par son équipe, devrait donc conserver son poste. Reste maintenant à savoir s’il parviendra à rapidement redresser la barre, faute de quoi cette tendance pourrait éventuellement s’inverser tant la pression sur ses épaules s’intensifierait plus que jamais. Réponse dès samedi prochain à l’occasion du match de l’OM contre le Stade Rennais au Stade Vélodrome.