Mercato - OM : Longoria a tranché pour l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 24 janvier 2021 à 18h45 par La rédaction

En première ligne dans la difficile période que traverse l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas va-t-il quitter le navire en cours de saison ? Longoria semble avoir pris une décision.

Alors que l'Olympique de Marseille s'est inexorablement enfoncé dans la crise après sa défaite face à Monaco ce samedi (3-1), les rumeurs vont bon train concernant l'avenir d'André Villas-Boas. Le profil d'Ernesto Valverde a notamment été évoqué, dans un premier temps par un journaliste de Movistar , comme étant le successeur du Portugais. Des rumeurs infondées et déjà démontées par Marca , qui a rappelé les hautes ambitions de l'entraîneur espagnol de prendre les rênes d'un club luttant pour le titre en championnat, ainsi que par Téléfoot La Chaîne . Ce qui n'empêche pas pour autant les dirigeants de l'OM de bel et bien se pencher sur le dossier de la succession d'André Villas-Boas.

Un nouveau coach à l'OM... la saison prochaine ?