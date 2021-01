Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée de Valverde pour remplacer Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 24 janvier 2021 à 18h10 par La rédaction

Ernesto Valverde pour remplacer André Villas-Boas sur le banc de l'OM ? La réalité semble être toute autre...

En fin de contrat en juin prochain, André Villas-Boas apparaît de plus en plus comme étant sur la sellette. Après un début d'année 2021 catastrophique où l'Olympique de Marseille n'a toujours pas goûté à la victoire, le technicien portugais n'a pas arrangé sa situation après la nouvelle défaite ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1). Un nouveau revers qui, selon le journaliste de Movistar , Miguel Ángel Román, aurait pu être fatal à Villas-Boas. D'après lui, la direction de l’OM aurait pris la décision de remplacer André Villas-Boas et se serait déjà penchée sur un successeur en particulier, à savoir Ernesto Valverde, l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Une information qui, selon Marca , serait « plus un souhait de l’OM qu’une réalité » . Une tendance qui tend à se confirmer...

Valverde en lieu et place de Villas-Boas ? De simples rumeurs !