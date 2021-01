Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue estivale pointée du doigt par le vestiaire ?

Publié le 24 janvier 2021 à 12h45 par T.M.

Quand Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich cet été, Michael Cuisance a lui fait le chemin inverse pour rejoindre l’OM. Toutefois, depuis son arrivée sur la Canebière, le Français est loin de donner satisfaction.

Durant le dernier mercato estival, le nom de Michael Cuisance est revenu avec insistance du côté de l’OM. Alors que Bayern Munich, le Français était annoncé comme l’une des priorités d’André Villas-Boas. Si l’entraîneur phocéen a eu chaud, voyant notamment le transfert de Cuisance à Leeds capoter, le milieu de terrain a bel et bien fini par poser ses valises sur la Canebière, une arrivée notamment faciliter pour le transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich. Alors que Villas-Boas fondait de grands espoirs sur Michael Cuisance, pour le moment, le milieu de terrain de 21 ans enchaine les déceptions. Et cela commencerait à agacer en interne.

Ça ne passe pas avec Cuisance !